МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Открытый отбор на промышленные предприятия проведут для жителей Митина

Открытый отбор на промышленные предприятия проведут для жителей Митина

Работа. Фото: Ю.Иванко, пресс-служба мэра и Правительства МосквыЖителям района Митина предложат несколько десятков вакансий как для начинающих, так и для опытных специалистов на открытом отборе сотрудников для работы на промышленных предприятиях.

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