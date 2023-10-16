Вдоль всей 1000-километровой линии фронта российская армия атаками изматывает оборону противника. За 4,5 месяца провального контрнаступления ВСУ истощили свои резервы, и сейчас стараются удержать занятые позиции.
ВС РФ постоянными атаками изматывают оборону противника на всей линии фронта
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Бить укрофашистов до тех пор, пока у них не появится животный страх перед российской армией и их боевики рванут прямиком в Киев, чтобы прикончить эту хунту в их логове.
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1 д.
ВВ
Владимир Витковский
... надежнее утилизировать эту бандеропадаль на месте...
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1 д.
Сергей Бессонов
"ВС РФ постоянными атаками изматывают оборону противника на всей линии фронта" Наверно надо вспомнить опыт Великой Отечественной, когда началось освобождение нашей территории, оккупированной гитлеровцами: города-крепости не штурмовали, а оставляя их в котле шли дальше, не давая отступающему противнику закрепиться на новом рубеже. По укрепрайонам типа Авдеевки, после подавления ПВО на данном участке, используя опыт бомбардировки пещер Тора-Бора в Афгане, вероятно наиболее целесообразно применять супербомбы объёмного взрыва.
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1 д.
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