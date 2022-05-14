WADA в 2021 году открыло 4 дела на организаторов турниров, которые не соблюдали решение CAS по России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2021 году открыло 4 дела на организаторов турниров, которые не соблюдали решение Cпортивного арбитражного суда (CAS) по России.

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