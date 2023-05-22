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Зеленский проигнорировал встречу с президентом Бразилии на саммите G7

Зеленский проигнорировал встречу с президентом Бразилии на саммите G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была состояться в рамках саммита «Большой семерки» в Хиросиме.

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