Зеленский проигнорировал встречу с президентом Бразилии на саммите G7

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что его украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была состояться в рамках саммита «Большой семерки» в Хиросиме.
Популярные статьи
- «Поцелуйте Байдена в макушку»: Пригожин обратился к Зеленскому из взятого Бахмута
- «Мы перестали брать пленных»: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объяснил отсутствие в Артемовске украинских военных
- «Собрать один генеральский полк»: Пригожин предложил решение задачи обеспечения рубежей обороны в Артемовске
Свежие комментарии