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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Месси голевые действия во всех 8 матчах сезона – 7+4. Суарес набрал 8+5 в 12 играх

На этом отрезке на счету форварда «Интер Майами» 7 голов и 4 ассиста во всех турнирах. Сегодня 36-летний аргентинец забил мяч и сделал голевую передачу в игре МЛС с «Канзас Сити» (3:2).

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