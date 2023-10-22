Древнеегипетские иероглифы указывают на то, что египтяне знали о метеоритах из космоса

У Тутанхамона был кинжал, сделанный из метеорита. Могли ли египтяне знать, откуда он взялся? Все знают (или, по крайней мере, должны знать), что у древнеегипетского фараона Тутанхамона был кинжал, содержащий железо из метеорита.