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Автомобиль вспыхнул в ночи в Карелии

В Беломорске спасатели потушили загоревшееся транспортное средство Во вторник в 23 часа 53 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступило сообщение о том, что на улице Ленинской возле дома горит легковой автомобиль.

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