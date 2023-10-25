Автомобиль вспыхнул в ночи в Карелии

В Беломорске спасатели потушили загоревшееся транспортное средство Во вторник в 23 часа 53 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступило сообщение о том, что на улице Ленинской возле дома горит легковой автомобиль.
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