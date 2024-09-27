Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Grandad

Неужели будем ждать, когда ракеты пересекут наши границы! Россия велика, но, как оказалось, в нааше время нужны другие оценки опасности. Почти всю европейскую часть России даже тихоходные вражеские беспилотники "освоили". Раньше движение любых носителей, способных доставлять ядерное оружие, без согласования с нами заранее, уже считалось угрозой нападения и должно быть предотвращено любыми доступными средствами. Автор или не владеет информацией, или делает скоропалительные выводы. Не можем мы, усилив одно, ослаблять другое в нашей доктрине. Подождем официальных комментариев.