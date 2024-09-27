Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Новая Ядерная Доктрина России! Ну вот и всё... Граждане мазурики. Приплыли

Время пустыпорожнего переливания закончилось. Истинно, сначала было слово.   Владимир Путин объявил изменениях в ядерной доктрине РФ:   ▪️За последний год специалисты провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки наших подходов к возможному использованию ядерных сил.

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Комментарии
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Grandad
Неужели будем ждать, когда ракеты пересекут наши границы! Россия велика, но, как оказалось, в нааше время нужны другие оценки опасности. Почти всю европейскую часть России даже тихоходные вражеские беспилотники &quot;освоили&quot;. Раньше движение любых носителей, способных доставлять ядерное оружие, без согласования с нами заранее,  уже считалось угрозой нападения и должно быть предотвращено любыми доступными средствами. Автор или не владеет информацией, или делает скоропалительные выводы. Не можем мы, усилив одно, ослаблять другое в нашей доктрине. Подождем официальных комментариев.
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1 д.
Вячеслав Нецветаев
Ох доиграемся!
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1 д.
147683 Сероев
Красиво стало на бумаге Как бы не оказалось как всегда
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20 час.

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