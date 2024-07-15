Максим Галкин выступает для богатых Ураниев

Опальный артист Максим Галкин выучил украинский язык и выступает для богатых украинцев. Кадры украинской свадьбы на озере Комо с Максимом Галкиным (внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента) в роли тамады вызвали много обсуждений в социальных сетях.