Шесть причин верить в инопланетян, которые соответствуют научным данным

То, что существует множество плохих прогнозов, не означает, что нет и хороших. Если проанализировать все сообщения о внеземном разуме, то можно выделить две категории: псевдонаучные утверждения о том, что инопланетяне посещали Землю, не имеющие под собой практически никаких оснований, и научные поиски, не имеющие никаких признаков прогресса.