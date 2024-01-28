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Этот таинственный мир

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Шесть причин верить в инопланетян, которые соответствуют научным данным

То, что существует множество плохих прогнозов, не означает, что нет и хороших. Если проанализировать все сообщения о внеземном разуме, то можно выделить две категории: псевдонаучные утверждения о том, что инопланетяне посещали Землю, не имеющие под собой практически никаких оснований, и научные поиски, не имеющие никаких признаков прогресса.

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Комментарии
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лм
людмила мишенкова
Класс ,и главное все логично
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5 час.

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