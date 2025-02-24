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Царьград

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Трагедия на дороге Сальск-Городовиковск: три погибших в ДТП при гололедице

Трагедия на дороге Сальск-Городовиковск: три погибших в ДТП при гололедице

На трассе Сальск-Городовиковск в Ростовской области произошло смертельное ДТП: автомобиль Geely столкнулся с грузовиком MAN, в результате чего погиб водитель и двое пассажиров.

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