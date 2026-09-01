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Регионы России

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В Центральном телеграфе Москвы стартовал новый учебный год Центрального университета

В Центральном телеграфе Москвы стартовал новый учебный год Центрального университета

Для занятий были отреставрированы три этажа здания с сохранением исторических элементов интерьера: входная группа, сводчатый потолок с лепниной, гранитный пол с датой строительства телеграфа – 1927 год, а также люстры и настенные бра.

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