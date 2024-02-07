Жителям Красноярского края обещают уже 300 тысяч за контракт на службу

В Красноярском крае расширили меры поддержки военнослужащих, заявили в региональном правительстве. Изменения внесли в постановление от 19 июля 2023 № 592-п «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям граждан», документ подписал первый заместитель губернатора и председатель правительства Сергей Верещагин.