Жителям Красноярского края обещают уже 300 тысяч за контракт на службу

В Красноярском крае расширили меры поддержки военнослужащих, заявили в региональном правительстве. Изменения внесли в постановление от 19 июля 2023 № 592-п «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям граждан», документ подписал первый заместитель губернатора и председатель правительства Сергей Верещагин.
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