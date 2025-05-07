На дорогах стартует акция «Внимание — дети!»

С наступлением летних каникул дети всё чаще появляются на улицах и дорогах. В весенне-летний период возрастает риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, поэтому Госавтоинспекция усиливает меры профилактики.
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