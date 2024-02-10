"Закрыть срам" "Родине-матери": Возмездие за выходку настигло исламиста мгновенно. И он проговорился

Исламист-активист из Башкирии Расул Ахияретдинов бросил вызов президенту России Владимиру Путину, потребовав прикрыть "срамные места" символу Победы, волгоградскому монументу "Родина-мать зовёт!".
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