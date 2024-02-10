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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Закрыть срам" "Родине-матери": Возмездие за выходку настигло исламиста мгновенно. И он проговорился

"Закрыть срам" "Родине-матери": Возмездие за выходку настигло исламиста мгновенно. И он проговорился

Исламист-активист из Башкирии Расул Ахияретдинов бросил вызов президенту России Владимиру Путину, потребовав прикрыть "срамные места" символу Победы, волгоградскому монументу "Родина-мать зовёт!".

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Комментарии
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лина любимцева
Мигранты и другие исламисты  думают в меру своей распущенности.
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5 час.
лл
лина любимцева
Ну пусть они на своих страшных баб одевают хоть мешок с дерьмом...
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5 час.
Владимир Петров
Активистов надо прессовать так, чтобы на всю жизнь становились &quot;пассивистами&quot;.
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5 час.

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