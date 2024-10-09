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Мельниченко посадили на мель?

Мельниченко посадили на мель?

Как передает корреспондент УтроNews, грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями, получившее повреждение по пути в Африку, все еще не может встать на ремонт ни в одном из европейских портов.

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