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Глава Киргизии обратился с просьбой к США

Глава Киргизии обратился с просьбой к США

Глава Киргизии обратился с просьбой к США AlexCoderГлава Киргизии обратился с просьбой к США AlexCoder Лидер попросил Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики Киргизский президент Садыр Жапаров отреагировал на послание американского госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот выражал обеспокоенность принятия в республике нового закона об НПО.

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