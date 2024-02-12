Глава Киргизии обратился с просьбой к США AlexCoderГлава Киргизии обратился с просьбой к США AlexCoder Лидер попросил Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики Киргизский президент Садыр Жапаров отреагировал на послание американского госсекретаря Энтони Блинкена, в котором тот выражал обеспокоенность принятия в республике нового закона об НПО.