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Татар-информ

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«Многие мечтают открыть свое дело»: как в Челнах ветеранов СВО обучают бизнесу

«Многие мечтают открыть свое дело»: как в Челнах ветеранов СВО обучают бизнесу

До 11 сентября в Набережных Челнах будет идти федеральный образовательный интенсив «СВОй бизнес». Для ветеранов СВО и членов их семей это не обычные курсы повышения квалификации, а реальный шанс открыть свое дело под руководством бизнесменов-наставников.

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