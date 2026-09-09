«Многие мечтают открыть свое дело»: как в Челнах ветеранов СВО обучают бизнесу

До 11 сентября в Набережных Челнах будет идти федеральный образовательный интенсив «СВОй бизнес». Для ветеранов СВО и членов их семей это не обычные курсы повышения квалификации, а реальный шанс открыть свое дело под руководством бизнесменов-наставников.