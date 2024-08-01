Супружеский тренерский тандем: о семье легкоатлетов Васильевых

Они преподают в образовательном учреждении «Олимпийские надежды» Дарья и Игорь Васильевы – тренеры отделения легкой атлетики профессионального образовательного учреждения «Олимпийские надежды» Комитета по физической культуре и спорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии