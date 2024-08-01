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Петербургский дневник

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Супружеский тренерский тандем: о семье легкоатлетов Васильевых

Супружеский тренерский тандем: о семье легкоатлетов Васильевых

Они преподают в образовательном учреждении «Олимпийские надежды» Дарья и Игорь Васильевы – тренеры отделения легкой атлетики профессионального образовательного учреждения «Олимпийские надежды» Комитета по физической культуре и спорту.

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