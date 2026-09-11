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Царьград

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Песков сообщил об отсутствии планов контактов Путина и Вучича

Песков сообщил об отсутствии планов контактов Путина и Вучича

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент у президента Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича нет конкретных планов по новым контактам.

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