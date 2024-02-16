@ president.az Tекст: Евгений Крутиков «Борьба с неоколониализмом» объявлена новым приоритетом внешней политики Азербайджана.
Азербайджан выбрал нового врага после Армении
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Рассуждения спорные, якобы колониализм нарушает права женщин, а ислам нет
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16 час.
Геннадий Бережнов
Сказ о том как появился новый султан и что подумает Эрдоган!
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2 час.
Владимир Соловьев
Азербайджан уже был частью Ирана. Похоже опять станет его частью!
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42 мин.
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