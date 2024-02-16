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Азербайджан выбрал нового врага после Армении

Азербайджан выбрал нового врага после Армении

@ president.az Tекст: Евгений Крутиков «Борьба с неоколониализмом» объявлена новым приоритетом внешней политики Азербайджана.

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Комментарии
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