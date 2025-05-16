Револьвер или пистолет для ношения - часть 2. :-)

﻿﻿Продолжайте. :-) Следующие два момента запечатлены на одной фотографии. :-) Прежде всего — обычно пистолеты калибра 9 мм оснащаются съемным стволом, как вы можете видеть на фото — при открывании затвора ствол поднимается.