Револьвер или пистолет для ношения - часть 2. :-)

Продолжайте. :-) Следующие два момента запечатлены на одной фотографии. :-) Прежде всего — обычно пистолеты калибра 9 мм оснащаются съемным стволом, как вы можете видеть на фото — при открывании затвора ствол поднимается.
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