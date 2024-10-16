Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан он саммита БРИКС в Казани

1,1K прочтений 2 дня назад Кто приедет на саммит БРИКС в Казань, с кем встретится Раис Татарстана Рустам Минниханов и на что рассчитывает республика по итогам крупнейшего международного мероприятия рассказали сегодня на брифинге в Кабинете министров Татарстана.