Мир в инфракрасном свете

Недавно мы рассказывали об инициативной работе НИИ «Гириконд» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех), в результате которой был освоен выпуск линейки интерференционных инфракрасных фильтров.
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