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Прерванный половой акт: мифы и реальность

Прерванный половой акт, который также называется латинским термином coitus interruptus, представляет собой метод предохранения от беременности, при котором мужчина извлекает половой член из влагалища своей партнерши до того, как происходит эякуляция.

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