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Нейросетевые пионеры

Нейросетевые пионеры

Нейросетевые пионеры.С праздником! С Днем пионерии!.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
пионэры в совдепии как только ни издевались над этим шейным платком ... и на спине узел завязывали и бахромой &quot;украшали&quot; и на голову в виде косынки ,надевали - это были т.н. протесты против этого насилия ... ненавидели дети эту хрень и всё связанное  с пионэрством
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11 час.
лина любимцева
Что ты врешь постоянно?!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Клич пионера:&quot;ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!!&quot;...
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10 час.

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