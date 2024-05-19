Нейросетевые пионеры.С праздником! С Днем пионерии!.
Нейросетевые пионеры
Комментарии
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Ингерман Ланская
пионэры в совдепии как только ни издевались над этим шейным платком ... и на спине узел завязывали и бахромой "украшали" и на голову в виде косынки ,надевали - это были т.н. протесты против этого насилия ... ненавидели дети эту хрень и всё связанное с пионэрством
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11 час.
лина любимцева
Что ты врешь постоянно?!!
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10 час.
лл
лина любимцева
Клич пионера:"ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ!!"...
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10 час.
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