Нейросетевые пионеры

Ингерман Ланская

пионэры в совдепии как только ни издевались над этим шейным платком ... и на спине узел завязывали и бахромой "украшали" и на голову в виде косынки ,надевали - это были т.н. протесты против этого насилия ... ненавидели дети эту хрень и всё связанное с пионэрством