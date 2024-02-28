Военный эксперт Горбачев предупредил о боеготовности Киева по ряду направлений

Военный эксперт Сергей Горбачев предупредил в беседе с URA.RU о сохраняющейся боеготовности Украины и ее способности к наступательным маневрам на юго-востоке и херсонском направлении, а также в Черном море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии