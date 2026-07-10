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Регион 29

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Свекла подешевела почти на 40%: в России снизились цены на овощи для борща

Свекла подешевела почти на 40%: в России снизились цены на овощи для борща

Самое заметное падение стоимости за год показали свекла, картофель и морковь.Овощи так называемого борщевого набора в крупных торговых сетях России в июне 2026 года подешевели в среднем на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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