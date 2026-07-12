Европейские страны вновь пытаются решить геополитическую задачу по принципу старой народной мудрости, выраженному в неприличной поговорке, сулящей получить все преимущества […] The post И рыбку съесть, и за проход не платить: Европа ищет компромисс в Ормузском проливе appeared first on Медиакратия.
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