В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"

ог

олег годисов

Каждую неделю по кораблю потери ЧФ. К лету от ЧФ такими темпами останутся только резиновые лодки и спасательные круги! Ни о каком контроле Черного моря Чф по-видимому и речи не идет! Командование естественно ссылается на "объективные обстоятельства" (они всегда находятся у проигравших), но видимо никаких работоспособных идей генерировать у него не получается. В отличие от сухопутных войск и ВВС, которые активно учатся и побеждают, здесь сидят в глухой обороне и даже удачных решений ВОВ не признают. Помню, как издевались над идеей "москитного флота" Украины 3-4 года назад, но о противодействии этой идее даже и думать не стали! Может хоть сейчас начнем что-нибудь разумное придумывать, искать и выдвигать командиров с хорошими идеями, а не заниматься военно-бюрократическим прикрытием. Десантный потенциал ЧФ в настоящее время уже практически уничтожен и поддержки с моря операций в Николаеве и Одессы уже не будет!