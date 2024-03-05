В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль "Сергей Котов" атакованный крупной группой морских беспилотников.
В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"
Комментарии
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Василий А Местергази
А разве нельзя организовать патрулирование рейдов на малых быстроходных катерах, причем круглосуточно?!!
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10 час.
Николай Арзамасцев
Сдристни с пейзажа, счетовод...
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7 час.
ог
олег годисов
Каждую неделю по кораблю потери ЧФ. К лету от ЧФ такими темпами останутся только резиновые лодки и спасательные круги! Ни о каком контроле Черного моря Чф по-видимому и речи не идет! Командование естественно ссылается на "объективные обстоятельства" (они всегда находятся у проигравших), но видимо никаких работоспособных идей генерировать у него не получается. В отличие от сухопутных войск и ВВС, которые активно учатся и побеждают, здесь сидят в глухой обороне и даже удачных решений ВОВ не признают. Помню, как издевались над идеей "москитного флота" Украины 3-4 года назад, но о противодействии этой идее даже и думать не стали! Может хоть сейчас начнем что-нибудь разумное придумывать, искать и выдвигать командиров с хорошими идеями, а не заниматься военно-бюрократическим прикрытием. Десантный потенциал ЧФ в настоящее время уже практически уничтожен и поддержки с моря операций в Николаеве и Одессы уже не будет!
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4 час.
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