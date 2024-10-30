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Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в приграничный район Курской области

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в приграничный район Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что подразделение десанта Армии России помешало бронетанковой колонне ВС киевского режима продвинуться в Курском приграничье.

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