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Чемпионат России. «Енисей» сыграет со «СКА-Нефтяником», казанское «Динамо» против «Волги», другие матчи

11 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.  Чемпионат России Первый этап Енисей – СКА-Нефтяник – 11.

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