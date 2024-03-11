NTV: Второй офицер ВВС ФРГ неправильно подключился к беседе об ударах по РФ

По данным телеканала NTV, один из высокопоставленных военнослужащих Германии, который обсуждал с коллегой планы по нападению на Крымский мост, использовал неправильное соединение, поэтому разговор удалось прослушать.
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