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«Тешит самолюбие»: что известно о решении Эстонии перебросить войска к границе с Россией

«Тешит самолюбие»: что известно о решении Эстонии перебросить войска к границе с Россией

Эстония перебрасывает свои войска к российской границе и готовится наносить удары по территории РФ в случае «нападения», сообщили в Financial Times со ссылкой на источники.

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