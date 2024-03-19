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Захарова связала слова Пашиняна о войне с Баку с итогами кураторства ЕС и НАТО

Захарова связала слова Пашиняна о войне с Баку с итогами кураторства ЕС и НАТО

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что если Ереван и Баку не уточнят границы в Тавушской области, то может начаться новая война.

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