С голым задом у разбитого корыта

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Nata

Наивность - считать впитанную ненависть с молоком матери к нам, помноженную на зависть и безмерное собственное бахвальство, в баранью упертость во всех вопросах, даже в тех про которые впервые услышали и безмерное местечковость возможным в первом же поколении перевоспитать. Такое не только не поддается воспитанию. Такое даже не лечится. С молодых ногтей, с детсада и начальной школы воспитателями и учителями при Кравчуке вбивали с неокрепшие умы детей звериную ненависть к России и русским. С этой целью были переведены в восточные и центральные регионы сотни "воспитателей" западенцев . Так и получили то. что сейчас с оружием в руках убивает наших ребят. Это не лечится!