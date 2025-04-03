Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Merfi
    в стать нет ответа на одну деталь, с каких доходов сша могут тратить столько бабла на импорт, просто печать долларов,...В чём смысл торго...
  • Николай Агащас
    Это кино ФАНЕРА. Сначала переснимали культовые фильмы, ф теперь до фанеры докатились Это не прогресс, а стыдоба.«Это мерзость и к...
  • Vasiliy Belokurov
    жалкие потуги Эрнста вбухать , скорее всего, бюджетные средства!«Это мерзость и к...

С голым задом у разбитого корыта

С голым задом у разбитого корыта

Однажды, когда я был неприлично молод и учился в украинской школе, учительница истории, кучерявая женщина пенсионного возраста, со вздохом заявила: «Ах, дети! Если б вы знали, как могли бы сейчас жить, если бы Украину не оккупировали коммунисты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Наивность - считать впитанную ненависть  с молоком матери к нам, помноженную на зависть и безмерное собственное бахвальство, в баранью упертость  во всех вопросах, даже в тех про которые впервые услышали и безмерное местечковость возможным в первом же поколении перевоспитать. Такое не только не поддается воспитанию. Такое даже не лечится. С молодых ногтей, с детсада и начальной школы воспитателями и учителями при  Кравчуке вбивали с неокрепшие умы детей звериную ненависть к России и русским. С этой целью были переведены в восточные и центральные регионы сотни &quot;воспитателей&quot; западенцев . Так и получили то. что сейчас с оружием в руках убивает наших ребят. Это не лечится!
Ответить
15 час.
наверх