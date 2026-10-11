Отличник с доски почета нанес матери 69 ударов ножом ради побега с любимой девушкой

Исчезла женщина, а единственное, что от нее осталось — это загадочное послание на стене…Исчезла женщина, а единственное, что от нее осталось — это загадочное послание на стене… Наталье было всего лишь 51 годТрагедия произошла в городе Няндома Архангельской области.