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Отличник с доски почета нанес матери 69 ударов ножом ради побега с любимой девушкой

Отличник с доски почета нанес матери 69 ударов ножом ради побега с любимой девушкой

Исчезла женщина, а единственное, что от нее осталось — это загадочное послание на стене…Исчезла женщина, а единственное, что от нее осталось — это загадочное послание на стене… Наталье было всего лишь 51 годТрагедия произошла в городе Няндома Архангельской области.

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