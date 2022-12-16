ISU принял к сведению решение Федерации фигурного катания Канады изменить определение дуэта на «фигурист А» и «фигурист Б»

Международный союз конькобежцев (ISU) принял к сведению решение Федерации фигурного катания Канады уйти от формулировок, указывающих на пол спортсменов, в парном катании и танцах на льду.

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