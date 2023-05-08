Слово и дело

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TikTok установил слежку за британской журналисткой через аккаунт ее кошки

TikTok установил слежку за британской журналисткой через аккаунт ее кошки

Работающая в британской газете Financial Times британская журналистка Кристина Криддл стала объектом слежки сотрудников компании ByteDance, которая владеет платформой TikTok.

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