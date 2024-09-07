Санкции США против российских медиа: причины и возможные ответы России Юлия ЧинковаВашингтон объявил о новых санкциях в отношении медиагруппы «Россия сегодня», в состав которой входят такие известные ресурсы, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и телеканал RT.