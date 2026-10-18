На выписку маленькой Алисы Харламовы приехали всей семьёй. Несколько автомобилей, воздушные шары, цветы и сладости — именно такой запомнила встречу новорождённой Наталья Харламова, мама знаменитого комика.
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