Лига наций. Италия в гостях у Израиля, Франция против Бельгии, Казахстан сыграет со Словенией

Сборная Италия сыграет в гостях с Израилем, Казахстан – со Словенией, Франция примет Бельгию. Лига наций 2-й тур Кипр – Косово Республика Косово Дата проведения 9 сентября, 19:00, «АЕК-Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты Израиль – Италия Дата проведения 9 сентября, 21:45, «Bozsik Aréna» превью матча онлайн статистика коэффициенты Словения – Казахстан Дата проведения 9 сентября, 21:45, «Стожице» превью матча онлайн статистика коэффициенты Турция – Исландия Дата проведения 9 сентября, 21:45, «стадион Гюрсель Аксель» превью матча онлайн статистика коэффициенты Черногория – Уэльс Дата проведения 9 сентября, 21:45, «Край Быстрице» превью матча онлайн статистика коэффициенты Франция – Бельгия Дата проведения 9 сентября, 21:45, «Групама Стэдиум» превью матча онлайн статистика коэффициенты Норвегия – Австрия Дата проведения 9 сентября, 21:45, «Уллеволл» превью матча онлайн статистика коэффициенты Румыния – Литва Дата проведения 9 сентября, 21:45, «Stadionul Steaua» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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