Британские врачи нашли новые симптомы коронавируса

В Великобритании ученые нашли два новых симптома варианта коронавирусной инфекции JN. По данным представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США, Исландии, Франции, Португалии и Испании так же, как и в Британии, увеличилось число случаев заражения вариантом JN.