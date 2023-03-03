Ефимов: Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году

В 2022 году столичные предприятия произвели медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей – это вдвое больше, чем в 2021-м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.