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Ефимов: Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году

Ефимов: Производство медицинской мебели в Москве выросло в два раза в 2022 году

В 2022 году столичные предприятия произвели медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей – это вдвое больше, чем в 2021-м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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