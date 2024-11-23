"Лас-Вегас — депрессивный ад". Звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями об Америке в интервью GQ

Марк Эйдельштейн, сыгравший одну из главных ролей в фильме-победителе Каннского кинофестиваля “Анора”, дал развернутое интервью американскому журналу GQ, в котором поделился впечатлениями о съемках в картине и о США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии