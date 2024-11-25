Новый выпуск комедийного шоу о фантастике «Моя мама — голограмма» уже в сети

Новый выпуск комедийного шоу о фантастике «Моя мама — голограмма» появился в сети. Проект объединяет ученых и комиков для обсуждения захватывающих футуристических технологий, находящихся в разработке российских исследователей.
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