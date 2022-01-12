Царьград

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Отставки в правительстве из-за нищих стариков: Обесценивание пенсий потребовали признать провалом

Отставки в правительстве из-за нищих стариков: Обесценивание пенсий потребовали признать провалом

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о том, что рост пенсий всего на три тысячи рублей за последние пять лет - это повод для серьёзных отставок крупных чиновников, в том числе в правительстве.

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