Отставки в правительстве из-за нищих стариков: Обесценивание пенсий потребовали признать провалом

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о том, что рост пенсий всего на три тысячи рублей за последние пять лет - это повод для серьёзных отставок крупных чиновников, в том числе в правительстве.
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил о том, что рост пенсий всего на три тысячи рублей за последние пять лет - это повод для серьёзных отставок крупных чиновников, в том числе в правительстве.
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