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Нерадивая мать получила полгода колонии за то, что не платила алименты

Нерадивая мать получила полгода колонии за то, что не платила алименты

На Ямале нерадивая мать получила полгода колонии за то, что не платила алименты своему ребенку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, под суд угодила 46-летняя жительница Ноябрьска.

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