На Ямале нерадивая мать получила полгода колонии за то, что не платила алименты своему ребенку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, под суд угодила 46-летняя жительница Ноябрьска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии