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В МИД Словакии признали переговоры единственным решением конфликта на Украине

В МИД Словакии признали переговоры единственным решением конфликта на Украине

Кофликт на Украине можно будет решить только мирным путем. Следовательно, единственной возможностью для прекращения боевых действий станут переговоры, это признал глава МИД Словакии Юрай Бланар в беседе с журналистами по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц НАТО, передает ТАСС.

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Григорий Терещенко
Переговоры о полной безоговорочной капитуляции хохлорейха.
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