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Раскрыта правда о подлых планах США по России: Им нужен мир без нас

Раскрыта правда о подлых планах США по России: Им нужен мир без нас

Колумнист Александр Гришин уверен, что озвученное в последние дни в США не оставляет никаких сомнений в американских планах относительно нашей страны Александр ГРИШИН Президент Украины Зеленский в гостях у Джо Байдена в Вашингтоне, декабрь 2022 г.

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