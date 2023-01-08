Раскрыта правда о подлых планах США по России: Им нужен мир без нас

Колумнист Александр Гришин уверен, что озвученное в последние дни в США не оставляет никаких сомнений в американских планах относительно нашей страны Александр ГРИШИН Президент Украины Зеленский в гостях у Джо Байдена в Вашингтоне, декабрь 2022 г.